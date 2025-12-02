Cosa fare se la Russia attacca la Nato? La Germania ha un piano quasi segreto per sparigliare le carte russe

Sirene nelle città e più soldati, il piano Oplan non è pensato solo per i generali – che fanno questo di mestiere – ma per preparare civili e cittadini a una guerra con Mosca. Wired ne ha parlato con un'analista tedesco. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cosa fare se la Russia attacca la Nato? La Germania ha un piano (quasi) segreto per sparigliare le carte russe

Europa sotto attacco? Gabanelli: “asse occulto Usa-Russia”/ Cos’è, perché se ne parla e cosa può fare l’UE - “Europa sotto attacco di un asse occulto tra Russia, Cina e USA”: il programma, le fonti di "DataRoom" e i possibili scenari ... Secondo ilsussidiario.net

Attacco Nato alla Russia? Le rivelazioni del Financial Times che cambiano lo scenario globale - La Nato sta valutando possibili azioni preventive in risposta agli attacchi ibridi attribuiti alla Russia. Lo riporta tag24.it

Cavo Dragone: "Nato valuta attacco ibrido preventivo a Russia". Mosca: "Irresponsabile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Cavo Dragone: 'Nato valuta attacco ibrido preventivo a Russia'. Da tg24.sky.it

“La Nato sta valutando di essere più aggressiva con la Russia. Attacco preventivo? Sarebbe un’azione difensiva” - L'ammiraglio italiano Cavo Dragone rivela che l'Alleanza potrebbe rispondere in modo proattivo alle operazioni ibride russe ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Guerra ibrida, l'Europa prepara un «attacco» a sorpresa alla Russia: la reazione alle provocazioni di Mosca, gli obiettivi - L’Unione europea sta subendo una «guerra ibrida» e deve «rispondere», ha messo in chiaro lo scorso 8 ottobre la presidente della Commissione europea Ursula von ... Secondo msn.com