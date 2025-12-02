Cosa fare se la Russia attacca la Nato? La Germania ha un piano quasi segreto per sparigliare le carte russe

Wired.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sirene nelle città e più soldati, il piano Oplan non è pensato solo per i generali – che fanno questo di mestiere – ma per preparare civili e cittadini a una guerra con Mosca. Wired ne ha parlato con un'analista tedesco. 🔗 Leggi su Wired.it

cosa fare se la russia attacca la nato la germania ha un piano quasi segreto per sparigliare le carte russe

© Wired.it - Cosa fare se la Russia attacca la Nato? La Germania ha un piano (quasi) segreto per sparigliare le carte russe

