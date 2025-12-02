Cosa e chi si vede nelle foto inedite del giorno del delitto di Garlasco | le immagini acquisite dalla Procura
La Procura di Pavia ha acquisito le immagini inediti che nelle scorse ore sono circolate su Internet e che immortalano Andrea Sempio davanti alla villetta di Garlasco nel giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi. Insieme a lui anche i familiari della ragazza e le gemelle Cappa. Nelle precedenti indagini: "Non capii subito che si trattava di lei". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Vedere tua figlia morire in diretta è una cosa che non può avere senso" - facebook.com Vai su Facebook
«Jacopo che guarda alla finestra, ma non sai cosa vede, cosa fissa, non gli uomini e le cose, le erbe e il cielo, lontana e forestiera la sua terra, nessuno che la scorga o la indovini, sono chiusi e sbarrati tutti i sentieri, questo mi gela il sangue e mi sgomenta…» Vai su X