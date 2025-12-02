Cosa ci fa Meloni in Bahrein
Una missione in Asia per rafforzare la cooperazione con alcuni dei principali produttori mondiali di petrolio. Giorgia Meloni è volata in Bahrein, accettando l'invito di Re Hamad bin Isa. Nelle prossime ore la presidente del Consiglio parteciperà al 46esimo vertice del Consiglio di cooperazione. 🔗 Leggi su Today.it
Meloni arriva in Bahrein, in programma la cena con il re Al Khalifa - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla base aerea di Sakhir, a Manama, nel Regno del Bahrei ... Scrive msn.com
Meloni in Bahrein, la premier ospite del vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni in Bahrein, la premier ospite del vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo ... Segnala tg24.sky.it
Meloni in Bahrein, mossa decisiva per collegare l'India al Mediterraneo. La premier protagonista del piano - Sono tanti i dossier aperti sulla scrivania di Giorgia Meloni in questa domenica di fine novembre appena trascorsa. Scrive affaritaliani.it
