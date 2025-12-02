Cosa ci dicono della ex coppia Totti-Blasi gli screenshot delle loro chat

Resto dell’idea che i fatti delle coppie siano fatti delle coppie, e che quindi ogni coppia sia una micro-comunità che si autogoverna secondo leggi proprie non immediatamente comprensibili all’esterno. Ciò vale anche per le coppie che si sono lasciate (come osservava magistralmente un personaggio di “How I met your mother”, non è che se divorzi poi sei meno sposato), inclusa l’ex coppia più ex coppia di tutti: Francesco Totti e Ilary Blasi. Ora che però gli screenshot dei loro messaggi sono finiti sui giornali – poiché si sta affermando il populismo anche nel gossip, e gli affari privati vanno sistemati dalle tricoteuse – non posso fare a meno di notare una curiosa discrepanza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Cosa ci dicono della (ex) coppia Totti-Blasi gli screenshot delle loro chat

Altre letture consigliate

Il nuovo film Supergirl, diretto da Craig Gillespie, riceve primi feedback grazie alle prime proiezioni interne. Uscita prevista per il 26 Giugno 2026. https://cinema.everyeye.it/notizie/supergirl-trapelano-prime-reazioni-cosa-dicono-anteprime-845576.html?utm_ - facebook.com Vai su Facebook

Inversione di tendenza: ecco cosa dicono le mappe su freddo e #neve in Italia questo dicembre. Massimiliano Santini . Vai su X

Cosa ci dicono della (ex) coppia Totti-Blasi, gli screenshot delle loro chat - Ilary inizia un messaggio all’ex marito chiamandolo per nome, ma il suo numero è registrato in rubrica soltanto per cognome. Lo riporta ilfoglio.it

Perché è stata condannata l’ex amica di Lady Gucci: “controllava la sua vita”, le motivazioni della sentenza - Loredana Canò, ex compagna di cella e amica fidata di Lady Gucci, è stata condannata a 6 anni e 4 mesi di reclusione per circonvenzione di incapace e peculato perché, secondo i giudici, una volta ... Lo riporta fanpage.it

Totti rinnega la maglia "6 unica" e Ilary Blasi risponde per le rime: la frecciatina sui social - L'ex capitano della Roma ha rinnegato la dedica alla ex moglie affermando che la frase, rimasta nell’immaginario collettivo come simbolo del suo amore per lei, fosse invece assolutamente rivolta alla ... Secondo corriereadriatico.it

Stefano De Martino e Belen Rodriguez insieme a Selfie - girl argentina Belen Rodriguez ritornano insieme ma solo sul palco della nuova edizione di selfie- Riporta it.blastingnews.com

Uomini e Donne, lite furiosa in studio e poi la sorpresa: la coppia lascia lo studio assieme, le anticipazioni - C'è stato uno scontro improvviso nello studio di Uomini e Donne, ma alla fine i due protagonisti sono usciti insieme. Riporta msn.com