Cosa c' è dietro i quadri dell' artista coreano Younguk Yi che tutti scambiano per un omaggio ai bug di Windows?

La sua prima mostra, Mutant Lab, sta facendo molto parlare: molti pensano che la sua produzione sia una citazione del mondo digitale, ma nelle sue opere c'è tanto di analogico. E soprattutto di umano. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Cosa c'è dietro i quadri dell'artista coreano Younguk Yi, che tutti scambiano per un omaggio ai bug di Windows?

News recenti che potrebbero piacerti

Da Valeria. Maroon 5 · Moves Like Jagger (Remix). Il dietro le quinte del nostro Black Friday! Ecco cosa succedeva in negozio mentre arrivavano i vostri ordini online: preparazione, controllo, confezionamento… e tanta cura Grazie per la fiducia e per av - facebook.com Vai su Facebook

Una storia che spinge a porsi domande, una nella fattispecie:cosa sarebbe successo dietro al portone di quel condominio se non fossero intervenuti per tempo una passante e, subito dopo, forze dell'ordine e il fidanzato della vittima? Il fatto è avvenuto alle 1 Vai su X

Cosa c’è dietro il «social freezing» - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Secondo corriere.it

Rivoluzione sul digitale terrestre: cosa c’è dietro e perché sta facendo impazzire tutti - Digitale terrestre nel caos: in queste ore molti utenti stanno vedendo canali scomparire o cambiare posizione, ma c’è un motivo ben preciso. Scrive macitynet.it

Il Ponte di Messina si farà mai: giudici a gamba tesa, Governo compatto, cosa c’è dietro - La Corte dei Conti non ha dubbi: “Non s’ha fare”, sentenzia come i bravi di Don Rodrigo. Come scrive blitzquotidiano.it

Zago e la foto della discordia sullo sputo a Simeone: cosa c'è dietro - Il ritorno nella capitale dell'ex difensore giallorosso ha riacceso sui social la polemica tra opposte fazioni, a 26 anni ... Si legge su corrieredellosport.it

Cosa c’è dietro la riabilitazione di Jack Ma - La Cina ha bisogno delle big tech per stimolare i consumi e rivitalizzare l’economia. Da lettera43.it