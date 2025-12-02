Arezzo, 2 dicembre 2025 – . I girasoli simbolo del territorio, al lavoro per itinerari ed eventi. L’Amministrazione comunale di Cortona ha presentato un nuovo progetto turistico per la valorizzazione del territorio e per incrementare ulteriormente le possibilità offerte ai visitatori del periodo estivo. L’iniziativa è dell’assessorato alle Attività produttive e dell’ufficio Cultura che hanno invitato tutte le imprese e le associazioni di categoria. Il progetto turistico prevede la creazione di itinerari ed eventi collegati all’immagine e al paesaggio coltivato a girasoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortona Sunflower, Comune e imprese fanno squadra per un nuovo progetto turistico