Corto Dorico cresce e diventa internazionale Oltre 50 appuntamenti ospiti internazionali e 1000 opere da tutto il mondo
ANCONA- Ancona si prepara a diventare, ancora una volta, capitale del cinema d’autore. Dal 6 al 14 dicembre va in scena, negli spazi della Mole Vanvitelliana, Cinema Azzurro e Cinema Italia, la XXII edizione del Dorico International Film Fest (DIFF), evoluzione naturale di quello che per oltre. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
