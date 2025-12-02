Corso per l’esercito Meloni contro l’università di Bologna
L’Università di Bologna «non ha mai negato né rifiutato l’iscrizione a nessuna persona. Chiunque sia in possesso dei necessari requisiti può iscriversi liberamente ai corsi di studio dell’Ateneo, comprese le . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, ha accusato l'ateneo di non aver voluto organizzare un corso di laurea in filosofia per un gruppo di giovani ufficiali dell'Accademia di Modena. Critiche da Bernini e Crosetto. Meloni: "Un atto incompren - facebook.com Vai su Facebook
POLITICA ITALIA Polemica sul corso di laurea per ufficiali dell'esercito. La risposta di @Unibo: "Volevano un percorso esclusivo per militari". Il servizio di @FrancescaBilio Vai su X
Niente corso di filosofia all’Accademia militare, Meloni contro l’Università di Bologna - La presidente del Consiglio contro l’ateneo che si è rifiutato di creare un corso ad hoc per allievi ufficiali da tenersi all’interno dell’Accademia di Modena. Da editorialedomani.it
Giorgia Meloni contro l’università di Bologna: «Grave e sbagliato negare un corso ai giovani dell’Esercito». L’ateneo: «Mai negato iscrizioni» - Per la premier, la posizione del dipartimento di Filosofia dell'Università di Bologna va contro i principi costituzionali alla base della stessa istituzione universitaria ... msn.com scrive
Meloni contro l'Università di Bologna: «Inaccettabile che neghi un corso di filosofia per gli ufficiali dell’Esercito». La ministra Bernini: «Si farà» - La Presidente del Consiglio e la polemica sul corso richiesto dall'Accademia militare di Modena: «Un atto gravemente sbagliato». Da corrieredibologna.corriere.it
Corso negato ai militari, Meloni attacca l’Università di Bologna. Bernini: «Si farà» - Sale di tono la polemica nata dalla mancata accettazione da parte dell'Università di Bologna della proposta dell'Accademia di ... Come scrive msn.com
Meloni se la prende con l’Università di Bologna per aver negato un corso di laurea ai militari - "Incomprensibile", gravemente sbagliata" e "inaccettabile": così Giorgia Meloni ha definito la decisione dell'Università di ... Si legge su fanpage.it
Meloni contro l'università di Bologna: "Il no al corso per ufficiali inaccettabile e lesivo della Costituzione" - Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, ha accusato l'ateneo di non aver voluto organizzare un corso di laurea in filosofia per un ... Da huffingtonpost.it