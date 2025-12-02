Corso negato ai militari dal sindaco solidarietà all’Università di Bologna

Le parole del primo cittadino riaprono la polemica sul corso di filosofia negato all'Esercito L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Corso negato ai militari, dal sindaco solidarietà all’Università di Bologna

No, l’Alma Mater non ha negato alcun corso. I “militari” volevano che il dipartimento di filosofia strutturasse un corso esclusivamente per loro (15), e lo tenesse a Modena, non in università, perché a Bo non avevano tempo di andare. Vai su X

Bologna, corso negato ai militari: la replica dell'ateneo - facebook.com Vai su Facebook

Corso di laurea negato all’Esercito, Meloni: “Gesto che lede i doveri costituzionali”. Bernini: “Garantisco che si farà” - Il presidente del Consiglio interviene sulla diatriba che vede protagonisti l’Università di Bologna e i militari. Si legge su msn.com

Corso di laurea negato ai militari, interviene Piantedosi: "Università non è sezione di partito" - Il ministro dell'Interno sulla scelta dell'Unibo di non attivare il corso in Filosofia: "Incomprensibile" Una scelta “incomprensibile” quella dell’Università di Bologna di negare l’attivazione di un c ... Segnala bolognatoday.it

Università di Bologna «rifiuta corso di Filosofia per militari». Meloni: «Inaccettabile». Ma per l'Ateneo nessuno ha negato le iscrizioni. Bernini: «Si farà» - Prima la polemica agli Stati Generali della Ripartenza a Bologna, poi la risposta della premier Giorgia Meloni. Come scrive msn.com

Corso negato all'esercito, il collettivo: "L'università non è un campo di addestramento. Stop pressioni politiche" - Alcuni attivisti hanno attaccato duramente il corso promosso dal Comando militare, parlano di "escalation negli accordi con l’esercito" negli Atenei e promettono mobilitazioni ... Segnala bolognatoday.it

Bologna, corso negato ai militari: la replica dell'ateneo - Un atto incomprensibile e gravemente sbagliato, che lede i doveri costituzionali che fondano l’autonomia dell’Università. tg.la7.it scrive

Bologna, corso di Filosofia negato ai militari, il ministro Piantedosi: «L'università non va gestita come una sezione di partito» - Dopo il caso sollevato dal generale Masiello, interviene il ministro dell'Interno con un post sui social: «Mi addolora che sia successo in una città colta come Bologna». Segnala corrieredibologna.corriere.it