Corso di laurea negato all’Esercito presidio e manifestazioni annunciati dai collettivi Il sindaco Lepore | Solidarietà al rettore Molari
Bologna, 2 dicembre 2025 – Le polemiche sul diniego dell’Università di Bologna alla richiesta di attivare un corso triennale di Filosofia dedicato agli allievi ufficiali continua a tenere banco. A partire dai collettivi, che per domani hanno annunciato presidi e conferenza alle 11 a Bologna, Roma e Modena. E rilanciato con un’assemblea di ateneo indetta per il 9 dicembre alle 19. Sul tema era intervenuta anche la ministra Anna Maria Bernini. Intervista al ministro Anna Maria Bernini: il video I collettivi continuano la mobilitazione sul corso di laurea per l’Esercito. Alcuni studenti dell'Alma Mater hanno promosso un appello contro il tentativo di "militarizzare" le Università e ogni accordo che le leghi alle istituzioni militari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
