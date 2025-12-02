Corso di laurea in Accademia il ministro Bernini | Sono qui per garantire che si farà

Modena, 2 dicembre 2025 – “Trovo inaccettabile - e lo dico a titolo personale - che l’autonomia universitaria venga usata come lucchetto: l’autonomia è apertura e non chiusura. Fino a che sarò io ministro, nessuno rimarrà fuori dall’università italiana. Io sono qui per garantire che il corso si farà”. E’ l’impegno assunto ieri dal ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, dinanzi agli allievi ufficiali dell’Accademia Militare dopo il diniego dell’Università di Bologna alla richiesta di attivare un corso triennale di Filosofia dedicato esclusivamente agli allievi ufficiali. Ministro Anna Maria Bernini in Accademia a Modena Il Ministro in Accademia per incontrare il generale Stefano Messina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

