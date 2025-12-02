Corso di filosofia negato ai militari Meloni contro l’ateneo di Bologna

Quotidiano.net | 2 dic 2025

Il corso di Filosofia per gli allievi ufficiali dell’ Accademia militare di Modena "sì farà". Lo ha assicurato il ministro Anna Maria Bernini, parlando proprio ai giovani allievi ufficiali dell’accademia modenese. Non è chiaro se a tenerlo saranno però i prof del Dipartimento dell’Alma Mater bolognese, che nei mesi scorsi avevano detto no alla richiesta avanzata dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello. Un rifiuto che, per l’alto ufficiale, sarebbe stato mosso dal "timore di militarizzare la facoltà". Una scelta su cui ieri si è espressa, con parole durissime, anche la premier Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

