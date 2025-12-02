Corsa scudetto il Napoli celebra il trionfo 2024-2025 al Gran Galà | premi ambizioni e l’attacco di De Laurentiis al sistema calcio

Inter News 24 Corsa scudetto, la notte del Gran Galà del Calcio premia il Napoli campione: Conte miglior allenatore, società azzurra al top e De Laurentiis rilancia. Lo scudetto 2024-2025, come riporta il Corriere dello Sport, continua a portare riconoscimenti al Napoli, protagonista assoluto al Gran Galà del Calcio 2025 organizzato dall’AIC. Nonostante un arrivo a Milano con qualche apprensione per un atterraggio d’emergenza a Linate, la serata si è trasformata in un nuovo trionfo: il club partenopeo ha ottenuto il premio come miglior società italiana, mentre Antonio Conte, tecnico artefice del titolo, è stato incoronato miglior allenatore della stagione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Corsa scudetto, il Napoli celebra il trionfo 2024-2025 al Gran Galà: premi, ambizioni e l’attacco di De Laurentiis al sistema calcio

