Corruzione Ucraina Kuleba | Zelensky mi ha estromesso perché troppo popolare e indipendente bene le inchieste presto elezioni per nuovo reset

L'ex ministro degli esteri Kuleba ha dichiarato che Zelensky l'avrebbe estromesso perché troppo popolare e indipendente. Egli ritiene, inoltre, che le inchieste della Nabu possano essere una svolta positiva per il paese: "Presto elezioni per un nuovo reset” Nel pieno dello scandalo sulla corr. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Corruzione Ucraina, Kuleba: ”Zelensky mi ha estromesso perché troppo popolare e indipendente, bene le inchieste, presto elezioni per nuovo reset”

Scopri altri approfondimenti

Ascolta la puntata de #lavarianteParenzo di oggi #1dicembre . Clicca qui https://tinyurl.com/z44xmfwy . David Parenzo #corruzione #Ucraina #Stampa #FrancescaAlbanese - facebook.com Vai su Facebook

Ascolta la puntata de #lavarianteParenzo di oggi #1dicembre . Clicca qui tinyurl.com/z44xmfwy . @DAVIDPARENZO #corruzione #Ucraina #Stampa #FrancescaAlbanese Vai su X

KULEBA SULLA CADUTA DI YERMAK, RIDE BENE CHI RIDE ULTIMO - L’ex ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, rompe il silenzio in uno dei momenti più delicati per la leadership di Kiev, ... opinione.it scrive

Il politologo: “Bombe e corruzione, Zelensky isolato, ma la guerra non finirà presto” - L’analista di Kiev, Ruslan Bortnik: la corruzione è un problema storico, ora il popolo si ribella “Piano Trump realistico e complesso, l’Ue dovrà attuare intese raggiunte da altri soggetti” ... Scrive msn.com

Scandalo corruzione scuote l’Ucraina: dimissioni e rimpasto di governo annunciato da Zelensky - Ucraina: Zelensky annuncia dimissioni di Yermak e rimpasto del governo in piena crisi politica e guerra in corso. Si legge su notizie.it

Travolto dalle accuse di corruzione Andriy Yermak, il braccio destro di Zelensky, molla e se ne va al fronte (C. Meier e A. Puccio) - A seguito delle perquisizioni condotte dall’Ufficio Nazionale Anticorruzione dell’Ucraina (NABU), il Capo di Gabinetto del Presidente Andriy Yermak si è dimesso, come annunciato dallo stesso President ... Riporta farodiroma.it

Ucraina, scandalo corruzione a Kiev: lascia il fedelissimo di Zelensky - Andriy Yermak esce di scena da protagonista, come è stato da eminenza grigia di Zelensky. Riporta ilmessaggero.it

Corruzione in Ucraina: chi è Yermak, da eroe dei primi giorni dell’invasione russa a parafulmini di Zelensky - “Il presidente avrebbe dovuto agire prima ma ha fatto la cosa giusta, accettando le dimissioni”, dice a Fanpage ... fanpage.it scrive