Corruzione Ucraina anche Zelensky pronto a scappare in Israele insieme a Mindich e Tsukerman per evitare estradizione e processo - RUMORS

L’operazione “Midas” da 100 milioni di dollari coinvolge ex partner di Zelensky con cittadinanza israeliana: Israele rischia di diventare rifugio e scudo per i fuggitivi, presidente ucraino compreso Secondo rumors e indiscrezioni raccolti da Il Giornale d'Italia nel deepstate, il presidente u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Corruzione Ucraina, anche Zelensky pronto a scappare in Israele insieme a Mindich e Tsukerman per evitare estradizione e processo - RUMORS

