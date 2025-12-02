Corruzione il pm chiede il processo per il presidente dell' Ars Gaetano Galvagno e per altri 5 imputati

La Procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno e di altre 5 persone tra cui l’ex portavoce del politico, Sabrina De Capitani, e l’imprenditrice Caterina Cannariato. Galvagno è accusato di corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. Il gip ha fissato l’udienza preliminare al 21 gennaio prossimo. Oltre a Galvagno,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Corruzione, il pm chiede il processo per il presidente dell'Ars Gaetano Galvagno e per altri 5 imputati

