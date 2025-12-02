Corruzione e frode sui fondi della Ue Fermati Mogherini e un diplomatico

Presunte irregolarità nei finanziamenti al Collegio d’Europa, di cui l’ex ministro è rettore. Coinvolto un manager dell’istituto. Ma la Procura ha chiesto la revoca dell’immunità anche per altri sospettati.. Stefano Sannino, capo del «ministero degli Esteri» europeo, si è sposato col compagno a Madrid e ha ricevuto premi per il suo attivismo pro Lgbt. Pure lui adesso è indagato.. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Corruzione e frode sui fondi della Ue. Fermati Mogherini e un diplomatico

