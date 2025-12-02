Corruzione e frode Federica Mogherini sotto torchio a Bruxelles I sospetti dietro al fermo dell’ex ministra

Bruxelles, 2 dicembre 2025 – Il fermo di Federica Mogherini e di altre due persone nell’ambito di una inchiesta per frode è un nuovo pesante scandalo che scuote i palazzi del Quartiere Europeo di Bruxelles, sede delle istituzioni dell’Ue. Nella politica europea, Mogherini non è stata infatti un peso piuma. Avendo ricoperto il ruolo di Alta rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri, è stata di fatto una delle figure più importanti della Commissione europea durante il mandato di Jean-Claude Juncker. L’indagine che coinvolge l’ex ministra degli Esteri del governo Renzi riguarda presunte irregolarità nell’assegnazione da parte del Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) al Collegio d’Europa di un programma di formazione per futuri diplomatici europei. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Corruzione e frode, Federica Mogherini sotto torchio a Bruxelles. I sospetti dietro al fermo dell’ex ministra

