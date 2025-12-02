Corruzione e frode al Casinò di Saint-Vincent | 33 indagati e sequestri per 5 milioni in undici regioni Puglia compresa

Un vasto giro di riciclaggio di denaro e frode fiscale è stato smantellato dalla Guardia di Finanza, con epicentro nella casa da gioco di Saint-Vincent, in Valle d'Aosta.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Corruzione e frode al Casinò di Saint-Vincent: 33 indagati e sequestri per 5 milioni in undici regioni, Puglia compresa

