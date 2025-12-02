Corruzione di due funzionari del Casinò di Saint-Vincent Aldo Spinelli indagato dalla procura di Aosta Perquisita l’abitazione

Genova – Aldo Spinelli, imprenditore e terminalista portuale e’ indagato dalla Procura di Aosta per corruzione. Secondo quanto ricostruito Spinelli avrebbe corrotto due. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Corruzione di due funzionari del Casinò di Saint-Vincent, Aldo Spinelli indagato dalla procura di Aosta. Perquisita l’abitazione

Argomenti simili trattati di recente

Sono due i filoni dell’indaginre che coinvolge il Casinò della Vallée. Uno ruota attorno ad una serie di presunte false fatturazioni, finalizzate al riciclaggio di denaro. L’altro ad ipotesi di corruzione di due funzionari della casa da gioco. #aostasera #cronaca - facebook.com Vai su Facebook

Corruzione di due funzionari del Casinò di Saint-Vincent, Aldo Spinelli indagato dalla procura di Aosta. Perquisita l’abitazione - Genova – Aldo Spinelli, imprenditore e terminalista portuale e’ indagato dalla Procura di Aosta per corruzione. Scrive ilsecoloxix.it

Corruzione e frode al Casinò di Saint-Vincent: 33 indagati e sequestri per 5 milioni in undici regioni, Puglia compresa - Un vasto giro di riciclaggio di denaro e frode fiscale è stato smantellato dalla Guardia di Finanza, con epicentro nella casa da gioco di Saint- Lo riporta msn.com