Corruzione a Kiev altri arresti al top

14.30 Arrestati in Ucraina l'ex vicepresidente facente funzioni di Energoatom (la società statale per energia e nucleare) e il primo viceministro all'Energia. Gli arresti riguardano l'inchiesta per corruzione dentro Energoatom, uno scandalo milionario con tangenti fino al 15% degli appalti da aggiudicare. Dimissionario nei giorni scorsi l'ex braccio destro di Zelensky e capo negoziatore Yermak, e due ministri per lo scandalo della corruzione che ha travolto personaggi eccellenti di Kiev. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

