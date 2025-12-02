2025-12-02 09:36:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: MILANO – L’Inter non ha mai smesso di pensare a Guglielmo Vicario. Il portiere, in forza al Tottenham, rappresenta una sorta di rimpianto per i nerazzurri, che nell’estate del 2023 lo avevano praticamente bloccato prima del blitz decisivo degli Spurs. All’epoca la società milanese aspettava solo di vendere Onana, ma la cessione tardiva dell’estremo difensore camerunese aveva impedito al ds Ausilio di affondare il colpo per Vicario, permettendo agli Spurs di acquistarlo. Adesso, a distanza di oltre due anni, l’interesse è tornato d’attualità, complice la volontà del giocatore di rientrare in Italia e gli ottimi rapporti con il suo entourage. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – radar accesi su un portiere e un esterno destro