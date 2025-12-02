2025-12-02 09:36:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Insigne e Ilic, sempre loro. I preferiti di Sarri per gennaio. Sta alla società provare ad accontentarlo. La riapertura del mercato sarà limitata: cessioni per acquisti. I conti non bisogna farli solo legando uscite ed entrate, anche in base ai 17 posti over 22 della lista campionato. Tutti occupati. Insigne è svincolato, ma per tesserarlo servirebbe già un taglio. A rischio c’è Dele-Bashiru, reintegrato al posto di Hysaj prima di Milan-Lazio, tra i cedibili indicati da Sarri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Lazio, servono due tagli per Ilic e Insigne: ecco chi può partire