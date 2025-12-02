Corpo mente e natura Terapia nell’acqua fredda delle Apuane per combattere lo stress

Carrara, 2 dicembre 2025 – Nel panorama del benessere contemporaneo, dove allenamento, nutrizione e tecnologia sembrano dominare la scena, emergono le figure di Francesco Menconi e Giulia Gemignani, entrambi laureati in scienze motorie, chinesiologi e massoterapisti, professionisti che hanno deciso di riportare l’attenzione su corpo e mente in profonda relazione con la natura. Il loro metodo LiveYourDepth (Vivi la tua profondità) nasce con l’intento di valorizzare non solo il potenziale umano ma anche la ricchezza naturale della nostra zona, prevedendo un’esplorazione guidata di luoghi incontaminati e un contatto diretto con gli elementi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Corpo, mente e natura. Terapia nell’acqua fredda delle Apuane per combattere lo stress

