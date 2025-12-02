Coronas | La riforma di Roma Capitale grande opportunità per Fiumicino

Fiumicino, 2 dicembre 2025 – “La riforma di Roma Capitale rappresenta un potenziale punto di svolta per Fiumicino. Una Capitale più forte consentirà all’area metropolitana di mettere in atto politiche strutturali proprie. Ringrazio il deputato Alessandro Battilocchio che, insieme a tutta Forza Italia, sta portando la voce dei territori in Parlamento”. È quanto si legge in una nota di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino, con riferimento al convegno andato in scena sabato 29 novembre all’Hilton Rome Airport ( leggi qui ), dove è stato fatto un focus sulla riforma costituzionale di Roma Capitale che doterà il Campidoglio di poteri speciali da esercitare in numerosi comparti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it