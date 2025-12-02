Corona a processo per il flirt tra Meloni e l' ex assessore Messina | presidente del Consiglio testimonierà a maggio

Il 21 maggio 2026, a Montecitorio, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sarà ascoltata come testimone di parte civile nel processo milanese per diffamazione aggravata a carico di Fabrizio Corona e del giornalista Luca Arnau. La vicenda nasce da un articolo uscito nell'ottobre del 2023 sul. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Processo a Fabrizio Corona, Giorgia Meloni sarà sentita a Palazzo Chigi il 21 maggio: «La diffamò con notizie false» Il processo contro Fabrizio Corona e Luca Arnau per l'articolo pubblicato nell'ottobre 2023 dove si parlava di una presunta relazione tra la pre - facebook.com Vai su Facebook

Meloni sarà sentita il 21 maggio a Palazzo Chigi per il processo contro Fabrizio Corona Vai su X

Meloni contro Fabrizio Corona a processo per fake news, perché la premier è testimone e quando sarà sentita - Giorgia Meloni sarà sentita come testimone nel processo per fake news contro Fabrizio Corona il 21 maggio a Palazzo Chigi, in un'udienza ad alta sicurezza ... Lo riporta virgilio.it

Fabrizio Corona a processo per la "storia d'amore" di Giorgia Meloni: la presidente del Consiglio testimonia il 21 maggio 2026 - Stabilite le tappe del procedimento a carico dell'ex agente fotografico per diffamazione. Riporta today.it

Processo a Fabrizio Corona, Giorgia Meloni sarà sentita a Palazzo Chigi il 21 maggio: «La diffamò con notizie false» - Il processo contro Fabrizio Corona e Luca Arnau per l'articolo pubblicato nell'ottobre 2023 dove si parlava di una presunta relazione tra la premier e il deputato siciliano di Fratelli d'Italia, Manli ... Come scrive milano.corriere.it

"Meloni ha una relazione con Messina": la premier testimone nel processo a Corona per fake news - L'ex re dei paparazzi a processo per aver diffuso la falsa notizia sulla presunta relazione tra la premier e il deputato di FdI Manlio Messina. Secondo affaritaliani.it

Corona sotto processo per fake news, Meloni testimone: sarà sentita il 21 maggio - La premier Giorgia Meloni, parte civile insieme al deputato di Fratelli d'Italia Manlio Messina nel processo milanese a carico di Fabrizio Corona e di Luca Arnau, direttore della testata ... Segnala msn.com

Giorgia Meloni testimonierà il 21 maggio al processo contro Corona. Acquisite le chat Whatsapp di chi lavorava al sito - Va avanti il procedimento contro il fotografo dei vip per un articolo che ipotizzava una relazione tra Meloni e il deputato catanese Manlio Messina. Riporta lasicilia.it