corinaldo punizione severa

SERIE A2 Corinaldo e Jesina, sconfitta per due. I corinaldesi, dopo il turno di riposo, tornano in campo con la trasferta a Prato, casa del Montebianco, seconda forza del campionato. Termina 6-1 (gol della bandiera di Mancini), un risultato giusto, ma troppo severo per un Corinaldo coriaceo. "La serie A2 è un campionato letale, che se fai mezzo errore prendi due gol - la riflessione del tecnico corinaldese, Massimo Tinti -. Noi quei mezzi errori probabilmente li abbiamo fatti e una squadra di rango come il Prato li ha messi a nudo. C'è comunque un però: nel momento in cui, nel primo tempo, la partita si era più equilibrata, non siamo stati bravi a capitalizzare quelle cinque palle gol capitateci, e anche questo rientra in quegli errori che non puoi commettere in un campionato; l'incontro probabilmente l'avremmo perso, perché il Prato ha messo in campo una grande varietà di talenti, però lì la fortuna non è stata dalla nostra.

