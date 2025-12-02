Corea del Sud hackerate centoventimila telecamere domestiche per rivendere video con contenuti sessuali

Quattro persone sono state arrestate in Corea del Sud con l’accusa di aver hackerato centoventimila telecamere installate in uffici e abitazioni private. L’obiettivo dei criminali era ottenere video intimi o a contenuto sessuale, per poi rivenderli a un sito che li diffondeva illegalmente. Nella maggior parte dei casi, si trattava di dispositivi installati per ragioni di sicurezza sul posto di lavoro, o per monitorare animali domestici e bambini in casa. Alcune erano presenti in ristoranti, norepang (la versione sudcoreana del karaoke ), ma anche in uno studio ginecologico e in una palestra. Corea del Sud, gli hacker hanno agito separatamente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Corea del Sud, hackerate centoventimila telecamere domestiche per rivendere video con contenuti sessuali

Altre letture consigliate

In Corea del Sud sono state hackerate 120mila telecamere domestiche per ottenere e rivendere video con contenuti sessuali Vai su X

Iscriviti a thePeriod? il media indipendente e femminista! Il separatismo è una pratica molto discussa negli ambienti femministi, ma qualcuno lo ha portato al livello successivo. In Corea del Sud, dove si registra un divario di genere tra i più violenti, a Novemb - facebook.com Vai su Facebook

In Corea del Sud sono state hackerate 120mila telecamere domestiche per ottenere e rivendere video con contenuti sessuali - In Corea del Sud quattro persone sono state arrestate perché accusate di aver hackerato 120mila telecamere installate in case e uffici per impossessarsi di video intimi o a contenuto sessuale, e riven ... Lo riporta ilpost.it

Corea del Sud, oltre 120mila telecamere private hackerate per produrre video 'hot' - Il materiale destinato a un sito web con sede all’estero. Come scrive msn.com

Oltre 120.000 telecamere hackerate per produrre video con contenuti illeciti - In Corea è stata scoperta una rete di telecamere violate e centinaia di video illeciti diffusi su piattaforme straniere ... Lo riporta msn.com