Coppa Italia obiettivo Quarti per il Napoli contro il Cagliari
Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Cagliari, in programma mercoledì 3 dicembre 2025 alle ore 18:00 nello Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri entrano ora nella competizione come una delle otto teste di serie, pronte a inaugurare il proprio percorso nella fase a eliminazione diretta. L’ambiente partenopeo arriva alla gara rinvigorito dal successo in campionato contro la Roma, deciso da Neres, risultato che ha riportato il Napoli in vetta alla Serie A affiancando il Milan e alimentando ulteriore entusiasmo. Il Cagliari, guidato da Fabio Pisacane, affronta la trasferta con alcune incognite di formazione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
