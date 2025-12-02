Coppa Italia obiettivo concreto dell’Atalanta Palladino | Vogliamo arrivare fino in fondo

Zingonia. Un obiettivo concreto, inseguito tante volte, sfiorato in tre occasioni, ma non ancora agguantato. Per l’ Atalanta la Coppa Italia rappresenta un’opportunità per vincere un altro trofeo dopo l’Europa League del 2024: dopo le finali perse con Lazio (2019) e Juventus (2021 e 2024), i nerazzurri ripartono dall’ottavo di finale contro il Genoa di mercoledì 3 dicembre alle 15 alla New Balance Arena. “Questo è un periodo di tante partite con tre competizioni molto importanti, ci teniamo ad essere competitivi su tutti i fronti”, ha evidenziato Raffaele Palladino a Mediaset, “ la Coppa Italia è un obiettivo per arrivare fino in fondo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

