Coppa Italia Napoli-Cagliari | le probabili formazioni Azzurri contro il tabù ottavi
Napoli, 2 dicembre 2025 - La Coppa Italia, secondo un malcostume generale, difficilmente rientra nelle priorità delle squadre, a prescindere dal loro lignaggio e dalla posizione occupata in campionato: chi deve salvarsi focalizza tutte le energie sul mantenimento della categoria, mentre chi lotta per le posizioni nobili della classifica, tra zona Europa e addirittura il podio con vista sullo scudetto, addirittura tende a snobbare ancora di più la competizione nazionale, rischiando di incappare in figure poco lusinghiere. Lo sa bene il Napoli, che ha un vero e proprio conto aperto con gli ottavi di finale di Coppa Italia che spera di saldare, almeno in parte, mercoledì 3 dicembre alle 18, quando al Maradona si presenterà il Cagliari nella sfida che ai quarti metterà in palio una tra Fiorentina e Como. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
