Coppa Italia come arrivano le grandi alle sfide degli ottavi di finale

Ilgiornale.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se la testa di molti è già al Natale, il mese di dicembre del calcio italiano inizia con gli ottavi di finale della Coppa Italia e l’ingresso delle grandi della Serie A. Anche se l’attenzione di molte rimarrà sicuramente sulla lotta a cinque per la vetta del campionato, gli incroci che si giocheranno nel turno infrasettimanale potranno offrire indicazioni importanti sullo stato di forma delle big all’inizio di un mese che potrebbe risultare decisivo non solo per il titolo di campione d’inverno. Vediamo quindi come arrivano e cosa aspettarci dalle sfide che vedranno quasi tutte le squadre di vertice della Serie A impegnate da martedì 2 a giovedì 4 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

coppa italia come arrivano le grandi alle sfide degli ottavi di finale

© Ilgiornale.it - Coppa Italia, come arrivano le grandi alle sfide degli ottavi di finale

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

coppa italia arrivano grandiCoppa Italia, come arrivano le grandi alle sfide degli ottavi di finale - Milan, offriranno spunti importanti sulla forma delle squadre top della Serie A. Lo riporta ilgiornale.it

coppa italia arrivano grandiLazio-Milan: le probabili formazioni degli ottavi di finale di Coppa Italia - La vincente della super sfida dell'Olimpico sfiderà una tra Parma e Bologna, che si giocheranno l'altro posto nel derby ... tag24.it scrive

coppa italia arrivano grandiCoppa Italia, via agli ottavi: tre giorni di partite su Mediaset - È il momento in cui entrano nel tabellone le prime otto classificate dello scorso campionato di Serie A, alzando notevolmente il liv ... msn.com scrive

coppa italia arrivano grandiCoppa Italia Serie C 2025/26, ottavi di finale: calendario completo, match imperdibili e dove vedere le partite - Ottavi di finale Coppa Italia Serie C 2025: calendario completo, orari, big match e dove vedere le partite in diretta. Scrive tag24.it

coppa italia arrivano grandiAllegri si coccola bomber Leao: giovedì la Lazio per continuare a correre anche in Coppa Italia - Il Milan si gode la vetta della classifica di Serie A, in coabitazione col Napoli, e Max Allegri si coccola un Rafa Leao sempre più in versione bomber. Riporta msn.com

coppa italia arrivano grandi3mate c’è l’Italia! Terza Coppa Davis consecutiva per Berrettini e compagni - Gli azzurri trascinati da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli conquistano la terza Coppa Davis consecutiva, agguantando l'apogeo della propria storia... Secondo agoravox.it

Cerca Video su questo argomento: Coppa Italia Arrivano Grandi