coppa italia come arrivano le grandi alle sfide degli ottavi di finale

Se la testa di molti è già al Natale, il mese di dicembre del calcio italiano inizia con gli ottavi di finale della Coppa Italia e l’ingresso delle grandi della Serie A. Anche se l’attenzione di molte rimarrà sicuramente sulla lotta a cinque per la vetta del campionato, gli incroci che si giocheranno nel turno infrasettimanale potranno offrire indicazioni importanti sullo stato di forma delle big all’inizio di un mese che potrebbe risultare decisivo non solo per il titolo di campione d’inverno. Vediamo quindi come arrivano e cosa aspettarci dalle sfide che vedranno quasi tutte le squadre di vertice della Serie A impegnate da martedì 2 a giovedì 4 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

