Coppa Italia Atalanta alla prova di un lanciato Genoa
Bergamo, 2 dicembre 2025 – Non c’è due senza tre, regola che l’Atalanta, reduce da due successi consecutivi contro Eintracht Francoforte e Fiorentina, vuole applicare anche domani pomeriggio in Coppa Italia, nel turno secco degli ottavi di finale contro il Genoa in programma alle 15 alla New Balance Arena. A differenza degli anni scorsi, quando questo turno non aveva storia già alla vigilia (lo scorso anno contro il Cesena terminò 6-1), stavolta si annuncia una partita vera. Perché il Genoa, reduce da quattro risultati utili consecutivi in campionato e da un tonificante successo interno contro il Verona, vuole provare a fare un’impresa per regalarsi un sogno invernale, sul modello di altre favole, come quella della Cremonese che tre anni fa raggiunge la semifinale della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altre letture consigliate
Inizia la tre giorni di Coppa Italia, ecco dove vedere tutte le partite in chiaro in tv - facebook.com Vai su Facebook
? Official: Guida to officiate Lazio- #ACMilan in Coppa Italia Round of 16 clash sempremilan.com/guida-officiat… #SempreMilan Vai su X
Coppa Italia, Atalanta alla prova di un lanciato Genoa - Liguri reduci da quattro risultati utili consecutivi, ma per i nerazzurri è vietato sbagliare anche in chiave qualifica ... Si legge su sport.quotidiano.net
Torna da martedì la Coppa Italia. Sono 12 le squadre di serie A nel tabellone degli ottavi. Giovedì piatto forte Lazio-Milan dopo le ultime polemiche - Da martedì a giovedì scenderanno in campo 12 squadre di Serie A. Segnala blitzquotidiano.it
Dove vedere Atalanta - Genoa: orario, probabili formazioni e fattori chiave della gara di Coppa Italia - Genoa ottavi Coppa Italia 2025/26: probabili formazioni aggiornate, tattiche, punti chiave e possibili scenari per la sfida secca in programma mercoledì 3 dicembre alla Gewiss Arena. Da tag24.it
Atalanta, già al lavoro: mercoledì sfida al Genoa in Coppa Italia - Genoa, ottavi di Coppa Italia: Scalvini sotto osservazione, possibile turnover per Palladino. Come scrive calcioatalanta.it
Dove vedere Juventus-Udinese di Coppa Italia in tv e streaming - La Juventus affronta l'Udinese negli ottavi di Coppa Italia senza Vlahovic, fuori tre mesi per infortunio. Si legge su corriere.it
Atalanta-Genoa di Coppa Italia, la mente va al 4-0 - Genoa segnò un ribaltone in Coppa Italia con i nerazzurri che vinsero 4- Lo riporta calcioatalanta.it