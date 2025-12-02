coppa italia atalanta alla prova di un lanciato genoa

Bergamo, 2 dicembre 2025 – Non c’è due senza tre, regola che l’Atalanta, reduce da due successi consecutivi contro Eintracht Francoforte e Fiorentina, vuole applicare anche domani pomeriggio in Coppa Italia, nel turno secco degli ottavi di finale contro il Genoa in programma alle 15 alla New Balance Arena. A differenza degli anni scorsi, quando questo turno non aveva storia già alla vigilia (lo scorso anno contro il Cesena terminò 6-1), stavolta si annuncia una partita vera. Perché il Genoa, reduce da quattro risultati utili consecutivi in campionato e da un tonificante successo interno contro il Verona, vuole provare a fare un’impresa per regalarsi un sogno invernale, sul modello di altre favole, come quella della Cremonese che tre anni fa raggiunge la semifinale della Coppa Italia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

