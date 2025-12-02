Coppa Europa sci alpino che inizio per l’Italia | cinque azzurre ai primi posti in classifica!

Dopo le prime due gare stagionali della Coppa Europa 2025-2026 di sci alpino femminile, la classifica generale è a forti tinte azzurre: a Zinal, infatti, dopo il poker di ieri nel primo gigante in programma, oggi arriva una doppietta italiana. Le azzurre, dunque, monopolizzano la classifica generale nelle prime cinque posizioni, in una graduatoria, inevitabilmente, molto corta: comanda Ambra Pomaré, la quale dopo la vittoria odierna balza in vetta con un totale di 132 punti. Alle sue spalle condividono la piazza d’onore Sophie Mathiou ed Alice Pazzaglia, appaiate a quota 130, a -2 dalla vetta. Quarta piazza per Laura Steinmair, vincitrice della gara inaugurale, a quota 122, a -10, infine si assesta in quinta posizione Carole Agnelli, a quota 96, a 36 punti dalla testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Coppa Europa sci alpino, che inizio per l’Italia: cinque azzurre ai primi posti in classifica!

