Coppa del Mondo di Biathlon | da Wierer alle sorelle Oeberg tutte le favorite
Partita la corsa alla coppa di cristallo: oltre a Dorothea, c'è anche Vittozzi tra le principali protagoniste. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Coppa del Mondo di Biathlon: da Wierer alle sorelle Oeberg, tutte le favorite - Scopriamo volti e storie delle atlete che si preparano a dare il via Coppa del Mondo di Biathlon, con la speranza concreta di giocarsi la ... Riporta msn.com
Biathlon, Coppa del Mondo Östersund 2025. Al maschile l’Italia vanta 4 vittorie e 7 podi - tappa inaugurale della Coppa del Mondo di biathlon passa alle "portate principali" dopo "l'antipasto" vissuto nel weekend. Si legge su oasport.it
LIVE Biathlon, Individuale femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi in gara, i pettorali di partenza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell'individuale femminile, sulla distanza dei ... Come scrive oasport.it
Coppa del mondo biathlon: con Vittozzi due argenti azzurri in due giorni - Secondo posto nelle staffette femminile e mista dietro alla Francia alle gare che si stanno disputando in Svezia ... rainews.it scrive
Dorothea Wierer non usa mezzi termini: “Non pensavo di andare così” - L'altoatesina è stata grande protagonista della staffetta, con una prima frazione che ha posto le basi di un brillante secondo posto. Secondo sportal.it
L’Italia del biathlon ancora sul podio a Östersund: la staffetta mista è seconda | Risultati Coppa del mondo - Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi salgono sul secondo gradino del podio dietro alla Francia nella staffetta mista. Secondo olympics.com