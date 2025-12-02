Convocati Juve per l’Udinese | 6 assenti Spalletti pesca anche dalla Next Gen La lista ufficiale per gli ottavi di Coppa Italia

Convocati Juve per l’Udinese: 6 assenti nella lista di Spalletti, che pesca anche dalla Next Gen. La lista ufficiale per gli ottavi di Coppa Italia. Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i convocati per il match di Coppa Italia contro l’Udinese, valido per gli ottavi di finale e in programma questa sera alle 21 all’Allianz Stadium. Assenti Pinsoglio, Perin Bremer, Rugani, Vlahovic e Milik, mentre salgono dalla Next Gen i portieri Mangiapoco, Scaglia e Pedro Felipe. I giocatori convocati per #JuveUdinese? #CoppaItaliaFrecciarossa Powered by @WhiteBit pic.twitter.comlK5LmRK2pK — JuventusFC (@juventusfc) December 2, 2025 Tabellone Coppa Italia 20252026: date, turni, partite e risultati Convocati Juve per l’Udinese: la lista di Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Convocati Juve per l’Udinese: 6 assenti, Spalletti pesca anche dalla Next Gen. La lista ufficiale per gli ottavi di Coppa Italia

