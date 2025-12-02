Contrabbando sempreverde Raffica di sequestri di sigarette Nove importatori denunciati

Raffica di sequestri all'aeroporto di Malpensa, dove i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Varese e i Funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno bloccato, nel solo periodo autunnale, 2.594 stecche di sigarette e oltre 160 chili di melassa di contrabbando per un valore commerciale che supera i 165mila euro. Un dato che conferma come lo scalo varesino continui a essere uno dei punti più sensibili nel contrasto al contrabbando internazionale. La stretta sui controlli doganali, frutto di un'intensa attività congiunta tra il Gruppo Malpensa e l'Ufficio Viaggiatori dell'Agenzia delle Dogane, ha portato alla denuncia di 9 persone per introduzione sul territorio nazionale di tabacchi lavorati esteri di contrabbando.

