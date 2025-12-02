Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere la 27enne di Nardò scomparsa in Puglia

Proseguono le ricerche di Tatiana Tramacere, la ragazza di 27 anni di cui si sono perse le tracce dal 24 novembre. La giovane - capelli rossi lisci e occhi azzurri - vive a Nardò, in provincia di Lecce, e l’ultima volta che è uscita di casa indossava jeans e un cappotto grigio. Il suo cellulare risulta spento. "Le è capitato qualcosa, se no si sarebbe fatta sentire", ha detto la madre. Le forze dell'ordine, in stretto contattato con la prefettura di Lecce che coordina le attività, hanno allargato le ricerche anche fuori dalla Puglia. . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Continuano le ricerche di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa in Puglia

