Continua il declino demografico in Irpinia | calo di 1179 residenti

Nessun bilancio positivo per l'Irpinia per quanto riguarda l'andamento demografico. La provincia di Avellino continua a perdere abitanti. Il nuovo rapporto ISTAT registra, tra gennaio e agosto 2025, un calo di 1.179 residenti: la popolazione che scende da 394.796 a 393.580 persone. Un dato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Altre letture consigliate

In un panorama editoriale segnato dal declino della carta stampata, la stampa diocesana continua a offrire un punto di riferimento autentico e umano, capace di coniugare tradizione e innovazione al servizio delle comunità. - facebook.com Vai su Facebook

Avellino, Report Istat sugli abitanti: in sei mesi persi 1179 residenti - Il dato evidenzia il declino demografico del territorio irpino e il calo delle nascite ... msn.com scrive

Nuovo PTCP, l’Irpinia ridisegna il suo futuro - La Provincia di Avellino ha presentato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), un documento strategico che punta a rilanciare l’Irpinia attraverso tre assi principali: tutela ... Secondo irpinianews.it

Declino demografico in Italia: nascite 2024 in calo e fecondità ai minimi storici - 944 nuovi nati, in calo del 2,6% rispetto all’anno precedente. Riporta ilmessaggero.it

Italia in declino demografico, un sistema sociale al bivio - L’Italia non è solo un Paese che invecchia: è un Paese che si sta restringendo, svuotando, chiudendo in sé stesso. Scrive bergamonews.it

Prosegue il declino demografico: nel 2024 fecondità al minimo storico e popolazione sempre più anziana. La speranza di vita cresce e supera i livelli pre Covid. I nuovi dati ... - I segnali di allarme sono molteplici: una natalità ai minimi, una popolazione sempre più anziana, un tessuto familiare che cambia e ... Scrive quotidianosanita.it

Regionali in Campania, Tajani scuote Forza Italia: «In Irpinia possiamo vincere» - Antonio Tajani tira la volata ai quattro candidati azzurri, Laura Nargi, Livio Petitto, Selenia Panebianco e ... Lo riporta ilmattino.it