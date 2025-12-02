Contiene corpi estranei! Allerta Ministero | non mangiatela

Il Ministero della Salute ha allertato insieme all’azienda, fate attenzione ed evitate assolutamente di mangiare questo prodotto.  Negli ultimi mesi abbiamo visto di come note aziende ma anche il Ministero della Salute abbiano annunciato una serie di richiami, avvisando che ci sono alcuni prodotti che vanno tolti dal mercato per prevenzione e per la sicurezza. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

