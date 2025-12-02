Conte McTominay Deiola e poi tutti i premiati al Galà del calcio

È andata in scena a Milano la serata di premiazione dei migliori giocatori della scorsa stagione, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori. Ecco tutti i verdetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Conte, McTominay, Deiola e poi... tutti i premiati al Galà del calcio

