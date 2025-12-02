Conte ha accantonato l’evoluzione tattica ed è tornato a vincere con il suo classico 3-4-2-1 Athletic

Il Napoli ha vinto 1-0 contro la Roma all’Olimpico grazie al gol di David Neres, prendendosi la testa della classifica insieme al Milan. Il tecnico Antonio Conte ha deciso, dopo la sconfitta di Bologna e la sosta delle Nazionali, di tornare al suo vecchio modulo, e ora gli azzurri sono a tre vittorie consecutive in tutte le competizioni. Roma-Napoli: Conte è tornato alle origini. Scrive James Horncastle su Athletic: La corsa al titolo prende un’altra svolta, la vetta della classifica in questo pazzo campionato è cambiata di nuovo. L’impegno di Europa League di giovedì ha portato a due giorni in meno di preparazione rispetto al Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

