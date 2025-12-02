Consumo di droghe tra gli adolescenti per il procuratore Di Palma è un' emergenza silenziosa

Il procuratore del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, Roberto Di Palma, lancia un nuovo allarme sull’aumento del consumo di sostanze e dell’uso sistematico delle sigarette elettroniche tra gli adolescenti, fenomeno in rapida espansione e sempre più difficile da controllare. ReggioToday. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Cresce il consumo di droghe sintetiche e composti chimici modificati, facilmente acquistabili online e difficili da identificare, con rischi crescenti di salute e legalità. Un mercato in forte espansione come certificato dall'aumento dei sequestri - facebook.com Vai su Facebook

? A Milano cresce l’insicurezza. «Dall’immigrazione all’uso di droghe» dlvr.it/TPVgCT #Milano #Sicurezza #Microcriminalità #Immigrazione #Droghe Vai su X

Agenzia europea sulle droghe: adolescenti, indagine su consumo alcol, droghe, azzardo. “Nuove vulnerabilità” - Diminuisce tra gli adolescenti il consumo di alcol, fumo e cannabis ma aumentano “nuovi rischi comportamentali” e per la salute: cresce l’uso di sigarette elettroniche, l’uso non medico di farmaci e ... Si legge su agensir.it

Adolescenti, diminuisce il consumo di alcol e fumo di sigaretta, ma sono in aumento le e-cig - “Sono in aumento nuovi rischi comportamentali e per la salute” tra gli adolescenti e le adolescenti d’ Europa: è questo il messaggio chiave contenuto recente studio dell’European School Survey Project ... Segnala ilfattoquotidiano.it

Ludopatie collegate al consumo di droga - Almeno il 4,4% della popolazione di età compresa fra 15 e 64 anni è dedita al gioco d’azzardo almeno tutti i giorni (escluso Totocalcio, Lotto e Superenalotto): lo rende noto il Dipartimento ... Da ilsecoloxix.it

Droga, report su adolescenti Ue, consumi in calo ma emergono nuovi rischi - 16 anni continui a diminuire, sono in aumento nuovi rischi comportamentali e per la salute". Riporta notizie.tiscali.it

Droghe, tra gli adolescenti è boom di psicofarmaci senza ricetta - Nel 2024 un giovane su quattro, tra i 15 e i 19 anni, ha fatto uso di una sostanza psicoattiva illegale. Riporta vita.it

Droga. Report su adolescenti Ue: meno sostanze ma più sigarette elettroniche, abuso di farmaci e impennata del gaming - Lo studio, coordinato dall'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche e pubblicato in collaborazione con l'Agenzia dell'Unione europea sulle Droghe (Euda), si basa sulla ... Secondo quotidianosanita.it