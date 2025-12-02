Consorzio la Cascina Medihospes | l' integrazione dei richiedenti asilo con il lavoro

L'integrazione dei richiedenti asilo attraverso il lavoro e l'impegno. Questo è il modello portato avanti da Medihospes, realtà aderente al Consorzio la Cascina, che è stata insignita del riconoscimento “We Welcome” dell'UNHCR. Susanna Migliarini, coordinatrice dell'area asilo e migrazione di Medihospes, illustra a il Tempo quali sono risultati, esperienze  e prospettive. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

