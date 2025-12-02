Consorzio la Cascina Medihospes | l' integrazione dei richiedenti asilo con il lavoro
L'integrazione dei richiedenti asilo attraverso il lavoro e l'impegno. Questo è il modello portato avanti da Medihospes, realtà aderente al Consorzio la Cascina, che è stata insignita del riconoscimento “We Welcome” dell'UNHCR. Susanna Migliarini, coordinatrice dell'area asilo e migrazione di Medihospes, illustra a il Tempo quali sono risultati, esperienze e prospettive. . 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
"SOCIETA AGRICOLA CASCINA TONELLO S.S" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Sabato 29 novembre, il Comune di Bollate e le associazioni del territorio insieme organizzano una passeggiata solidale per l’inaugurazione della Panchina Rossa a Cascina del Sole, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne. Ritrovo: ore 15.30 pres - facebook.com Vai su Facebook
L'emergenza del disagio giovanile e le risposte innovative di Medihospes - Ideatrice ed esecutrice di questa giornata è stata Medihospes, cioè il Consorzio La Cascina, attraverso la sua partecipata Medinext, una giovane impresa sociale nata dall'alleanza con lo psichiatra ... ilgiornale.it scrive