L'integrazione dei richiedenti asilo attraverso il lavoro e l'impegno. Questo è il modello portato avanti da Medihospes, realtà aderente al Consorzio la Cascina, che è stata insignita del riconoscimento “We Welcome” dell'UNHCR. Susanna Migliarini, coordinatrice dell'area asilo e migrazione di Medihospes, illustra a il Tempo quali sono risultati, esperienze e prospettive. . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Consorzio la Cascina, Medihospes: l'integrazione dei richiedenti asilo con il lavoro