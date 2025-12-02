Confindustria Bergamo e Varese un percorso condiviso per rafforzare competenze e attrattività ai giovani

Bergamonews.it | 2 dic 2025

Un percorso condiviso per rafforzare le competenze manageriali sui temi dell’attrattività delle imprese verso le nuove generazioni. E’ il progetto di Fondirigenti, il principale fondo interprofessionale per la formazione manageriale in Italia, realizzato in tandem con Servizi Confindustria Bergamo e Servizi Confindustria Varese, e presentato martedì 2 dicembre con l’obiettivo di promuovere un cambiamento di paradigma nelle figure apicali delle aziende, chiamate a individuare nuovi linguaggi e nuovi strumenti per attrarre i più giovani e coinvolgerli nelle prospettive di crescita e sviluppo delle imprese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

