Confesercenti | Con il black friday una pratica di scontistica indiscriminata che penalizza i commercianti

Cataniatoday.it | 2 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 “Il Black Friday? Una moda statunitense importata in Europa che in mancanza di adeguati controlli si trasforma in una pratica di scontistica indiscriminata; che piuttosto di essere un sollievo economico per i commercianti si traduce in una perdita significativa, influenzando negativamente anche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

confesercenti black friday praticaMiceli (Confesercenti), Black friday danneggia commercianti - Una moda statunitense importata in Europa che in mancanza di adeguati controlli si trasforma in una pratica di scontistica indiscriminata; che piuttosto di essere un sollievo economi ... ansa.it scrive

confesercenti black friday praticaBlack Friday e Natale, 70% di acquisti online: ecco 'Compra Trentino, scegli vicino' Confesercenti: "Negozi non reggono sconti piattaforme, ma convivenza possibile" - "Il Black Friday è un'opportunità, ma non può diventare un elemento di squilibrio strutturare a discapito del commercio di prossimità: il futuro del retail non si gioca solo sugli sconti, ma ... Come scrive ildolomiti.it

confesercenti black friday praticaBlack Friday, consumi in crescita. Confesercenti Bergamo: tuteliamo il commercio di vicinato - A Bergamo oltre un terzo delle imprese aderisce. Come scrive ecodibergamo.it

confesercenti black friday praticaI commercianti bocciano il Black Friday: "Sconti selvaggi senza regole". Ma agli italiani piace - L'intervento di Confesercenti: "Punire le condotte commerciali scorrette delle grandi piattaforme di e- Secondo msn.com

confesercenti black friday praticaBlack Friday. Confesercenti Rimini lancia l’allarme: “Servono regole più eque per la concorrenza” - Per l’edizione 2025, l’85% dei consumatori italiani dichiara l’intenzione di ... Segnala chiamamicitta.it

confesercenti black friday praticaBlack Friday: Confesercenti-Ipsos, aumenta la spesa degli italiani - Per l’edizione 2025, in programma il 28 novembre, quasi nove italiani su dieci si dichiarano interessati a ... giornaledellepmi.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Confesercenti Black Friday Pratica