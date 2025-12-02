Confesercenti Campania 430mila turisti attesi per il Ponte dell’Immacolata
Secondo le previsioni del centro studi di Confesercenti Campania, per il prossimo lungo week-end, 6-7-8 dicembre, il fatturato sfiorerà i 215 milioni di euro. Grande presenza di turisti e importante ritorno per l’economica campana nel Ponte dell’Immacolata. Le previsioni del centro studi di Confesercenti Campania sono importanti: per il prossimo lungo week-end, 6-7-8 dicembre, il . 🔗 Leggi su 2anews.it
Leggi anche questi approfondimenti
#Napoli- Confesercenti Campania, 430mila turisti in arrivo per il Ponte dell'Immacolata. 215milioni di fatturato. #Ambiente #Turismo #Confesercenti #Ponte #Immacolata #Fatturato #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Ottime previsioni per il week-end del 6-7-8 dicembre, per il commercio in Campania. Il punto con Vincenzo Schiavo di Confesercenti Vai su X
TURISMO - Confesercenti Campania, 430mila turisti per Ponte Immacolata, 215 mln fatturato - Grande presenza di turisti e importante ritorno per l’economica campana nel Ponte dell’Immacolata. Secondo casertafocus.net
Ponte dell’Immacolata, attesi 430mila turisti - Grande presenza di turisti e importante ritorno per l'economica campana nel Ponte dell'Immacolata. Lo riporta ilroma.net
Confesercenti Campania: 430 mila turisti in arrivo per il ponte dell'Immacolata - Le previsioni del centro studi di Confesercenti Campania sono importanti: per il prossimo ... Si legge su virgilio.it
Boom turismo: 430mila arrivi per l'Immacolata, affari per oltre 212 milioni - Boom turismo: 430mila arrivi per l'Immacolata, affari per oltre 212 milioni OttoPagine Emma Bonino è ricoverata in terapia intensiva all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove in serata è stata portata ... Come scrive msn.com
Ponte dell’Immacolata: verso il boom di turisti a Napoli - Si prevede un boom di turisti a Napoli per il lungo weekend dell'Immacolata 2025: le stime del centro studi di Confesercenti Campania. Come scrive msn.com
Confesercenti, in Campania serve dignità d'impresa come al Nord - "Noi di Confesercenti chiediamo ai candidati per la presidenza della Regione Campania di poter avere la massima attenzione per permettere alle imprese di questa regione di avere la dignità che hanno ... Come scrive ansa.it