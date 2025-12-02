Confermata dal Riesame la custodia cautelare per il 28enne coinvolto nell’incidente di Torre del Greco

Il Tribunale di Napoli ribadisce l’impianto accusatorio per il giovane che, secondo le indagini, avrebbe causato la morte dell’agente Aniello Scarpati e il ferimento del collega Ciro Cozzolino. Nella giornata odierna, il Tribunale di Napoli -Sezione Riesame- ha confermato l’impianto accusatorio nei confronti del 28 enne che, nella notte dello scorso 1° novembre a Torre del Greco, alla guida di un suv in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza, ha causato la morte del poliziotto Aniello Scarpati e il ferimento del collega Ciro Cozzolino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

