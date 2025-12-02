Il Tribunale di Napoli ribadisce l’impianto accusatorio per il giovane che, secondo le indagini, avrebbe causato la morte dell’agente Aniello Scarpati e il ferimento del collega Ciro Cozzolino. Nella giornata odierna, il Tribunale di Napoli -Sezione Riesame- ha confermato l’impianto accusatorio nei confronti del 28 enne che, nella notte dello scorso 1° novembre a Torre del Greco, alla guida di un suv in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti e in stato di ebbrezza, ha causato la morte del poliziotto Aniello Scarpati e il ferimento del collega Ciro Cozzolino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Confermata dal Riesame la custodia cautelare per il 28enne coinvolto nell’incidente di Torre del Greco