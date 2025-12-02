confcooperative villani nuovo direttore

Confcooperative Romagna-Estense, nata a novembre dalla fusione col territorio di Ferrara, ha da ieri un nuovo direttore: al posto del ravennate Andrea Pazzi, ecco Ruggero Villani (foto). Ferrarese, sposato con due figli, Villani si laureò proprio a Forlì in Economia della Cooperazione con il prof forlivese Stefano Zamagni: ha lavorato nell’area ricerca e sviluppo di Aiccon, l’associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del Non-profit dell’Università di Bologna. Per diversi anni ha presieduto una cooperativa e nel 2011 è entrato in Confcooperative Ferrara, poi anche come direttore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

