Confcooperative Villani nuovo direttore
Confcooperative Romagna-Estense, nata a novembre dalla fusione col territorio di Ferrara, ha da ieri un nuovo direttore: al posto del ravennate Andrea Pazzi, ecco Ruggero Villani (foto). Ferrarese, sposato con due figli, Villani si laureò proprio a Forlì in Economia della Cooperazione con il prof forlivese Stefano Zamagni: ha lavorato nell’area ricerca e sviluppo di Aiccon, l’associazione italiana per la promozione della cultura della cooperazione e del Non-profit dell’Università di Bologna. Per diversi anni ha presieduto una cooperativa e nel 2011 è entrato in Confcooperative Ferrara, poi anche come direttore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Oltre 600 aziende, un valore di produzione di 9 miliardi: nasce Confcooperative Romagna-Estense - A decretare la fusione sono stati gli oltre 500 delegati delle due associazioni, che si sono riuniti in assemblee separate alle 14 e poi nell’assemblea unica alle 16 ... Secondo msn.com