Confcooperative Terre d’Emilia | Un piano per l’economia sociale
Non c’è solo un Piano nazionale per l’economia sociale. Anche in Viale Aldo Moro si sta lavorando sul tema, come annunciato da Vincenzo Colla, vicepresidente e assessore con delega all’economia sociale, all’hotel Savoia Regency di Bologna nell’ambito dell’Assemblea annuale di Confcooperative Terre d’Emilia. Il motivo? "Dobbiamo sempre stare attenti alla ricucitura sociale", perché il nodo qui da noi "non è l’occupazione, ma il lavoro povero". Morale: "Pubblico e privato non danno tutte le risposte – dice Colla – per questo abbiamo bisogno di una terza gamba che si chiama, appunto, economia sociale". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
